"Для європейських любителів російського газу". Аваков показав отримані від Нацполіції фото й відео з Бучі та Гостомеля
Ексміністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в неділю, 3 квітня 2022 року, виклав у вільний доступ матеріали поліцейської хроніки з визволених українськими силами населених пунктів Бучанського району Київської області
Йдеться про місто Бучу та селище Гостомель, передає з посиланнмя на ютуб політика Еспресо.TV.
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"Буча та Гостомель для європейських любителів російського газу", - назвав Аваков оприлюднену добірку фото та відео, де є, серед іншого, й понівечене Гостомельське летовище зі знищеним окупантами легендарним українським літаком "Мрія".
За його словами, ці матеріали йому було надано генералом поліції першого рангу Сергієм Князевим.
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