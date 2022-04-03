"Для європейських любителів російського газу". Аваков показав отримані від Нацполіції фото й відео з Бучі та Гостомеля

Йдеться про місто Бучу та селище Гостомель, передає з посиланнмя на ютуб політика Еспресо.TV.



Читайте також: Путін повторює фатальні помилки Гітлера під час вторгнення до Радянського Союзу. Переклад статті CNN



"Буча та Гостомель для європейських любителів російського газу", - назвав Аваков оприлюднену добірку фото та відео, де є, серед іншого, й понівечене Гостомельське летовище зі знищеним окупантами легендарним українським літаком "Мрія".



За його словами, ці матеріали йому було надано генералом поліції першого рангу Сергієм Князевим.