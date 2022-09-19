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Для коригування артилерійського вогню і розвідки. Порошенко привіз на фронт безпілотники "Очі Арти"

19 вересня, 2022 понедiлок
22:24
волонтери і війна Порошенко передав ЗСУ "Очі арти"

Петро Порошенко побував на південному напрямку і передав українським військовим комплекс БПЛА оперативного рівня "Очі Арти" на базі безпілотників "Poseidon"

Про це повідомляє "Європейська Солідарність".

"Ми сьогодні поставили дуже складну, дуже круту техніку, яка здатна протидіяти засобам радіоелектронної боротьби Росії, забезпечувати надійну інформацію щодо корегування артилерійського вогню. Яка в рази підвищить ефективність застосування і буде рятувати життя українських воїнів і забезпечувати просування і наступ", – пояснює Порошенко.

"Знищувати русню, звільняти Південь – тепер арта має  комплект Посейдонів, який включає надсучасний пульт і три бойових "пташки". Це вже БПЛА тактичного рівня, які дозволять розв'язувати масштабні задачі. І таких "пташок" у війську має ставати все більше і більше", – пояснює п’ятий президент. 

Український військовий Андрій Підлісний розповідає: головні переваги цих безпілотників – висока швидкість і значна дальність польоту. "Це вже безпілотник оперативно-тактичного рівня. Він може залітати на сотню кілометрів вглиб. Він може вчасно аналізувати, знаходити скупчення противника, живої сили, виявляти його наміри переходу в наступ, у тому числі піхоті вже бути готовими переходити до тих чи інших дій. Або давати команди артилерії, реактивним системам залпового вогню завдавати удару по скупченнях", – пояснює Андрій Підлісний. 

"Перше, це дальність, друге – це швидкість. Його оптимальна швидкість – 100 км за годину. Це як класний автомобіль. Тобто на такій швидкості його збити вкрай важко. Ці крила для горизонтального зльоту, ці величезні пропелери для вертикального зльоту. Тобто він може прямо звідси одразу злітати, йому не потрібна ніяка підготовлена смуга, ніяка смуга й дорога", – пояснює боєць.

"Програма, яка коштує майже 4 млн дол., починає робити свою справу", – говорить Порошенко. 

"Щасливий бачити, як наші воїни радіють отриманим подарункам, радий чути, хоч і не можу озвучувати деталі, які в них масштабні плани на те, щоби ще сильніше притиснути окупанта і вичавити його з нашої землі. Дякую ГО "Справа Громад" і кожному, хто своєю гривнею долучився до проєкту "Очі арти". Тепер знищені на Півдні вороги – і наша з вами спільна робота", – резюмує Петро Порошенко. 

Безпілотники мають дальність роботи до 150 кілометрів, висота – до 4000 метрів. Це – комплекс рівня розвідувального батальйону, який працюватиме на користь усіх бригад зони відповідальності, розвідку та наведення артилерії, коригування вогню великих калібрів, зазначив п’ятий президент.

"Ми викуповуємо всю партію цих безпілотників, які мають стати очима нашої артилерії, аби кожен удар по ворогу був максимально ефективним", – пояснив Петро Порошенко. Він також повідомив, що програма отримала назву "Очі Арти". 

Перший комплекс БПЛА H10 Poseidon Mk II для Десантно-штурмових військ, куплений Фондом Порошенка та волонтерами ГО "Справа Громад", надійшов у ЗСУ 31 липня. У рамках проекту "Очі Арти" також проводиться підготовка операторів для цих БПЛА. 

Як відомо, за пів року після початку широкомасштабного вторгнення російської армії структури Порошенка з волонтерами передали у ЗСУ допомогу на суму майже 46 млн доларів США. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброя, сотні автомобілів на потреби фронту, серед них бронемашини, вантажівки та пікапи, тепловізори, сотні дронів, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очищування води, засоби для будівництва.

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Петро Порошенко
війна з Росією
безпілотник
допомога Україні
зброя для України
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