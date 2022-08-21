Для перемоги України слід мобілізувати ВПК Заходу, а не обмежуватися залишками зі складів, - британський генерал
Російської поразки можна досягти, якщо Захід проведе масштабну мобілізацію власного військово-промислового комплексу й надасть підтримку Україні
Про це заявив генерал сера Річард Берронс, колишній голова Об'єднаного командування Збройних сил Великобританії в інтерв'ю ВВС.
"Ніхто не уявляв цього у лютому, але зараз нам потрібно задуматися не лише про мобілізацію громадянського суспільства в Україні, а й про мобілізацію західних скарбниць та західної промисловості", - говорить Берронс.
За його словами, підтримка України коштуватиме щонайменше 6 млрд доларів на місяць. А військова допомога має вийти на новий рівень: недостатньо виділяти залишки зі своїх складів. Необхідне масштабне виробництво зброї, снарядів та екіпірування для ЗСУ як на західних, так і українських заводах.
На думку Берронса, за все це має заплатити Захід - у момент, коли інфляція зростає і на Європу чекає холодна зима. Але, на думку британського генерала, політики мають пояснити платникам податків, що підтримувати Україну - правильне рішення, у тому числі на користь їхньої власної безпеки.
- 20 серпня Валерій Чалий, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України, зауважив, що у 19-ому пакеті військової допомоги від Білого дому є додаткові позиції по боєприпасах без зазначеної специфікації.
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