Злочин в Оленівці серйозно підштовхнув США до надання нових типів боєзарядів, - дипломат Чалий

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



Дипломат прокоментував новий пакет військової допомоги від США.



"Зараз транш на 775 млн і це вже 19-й пакет військової допомоги за час перебування Джозефа Байдена у Білому домі. У цьому пакеті є додаткові позиції по боєприпасах до систем HIMARS і до гаубиць 155-го калібру і зверніть увагу, що там не зазначено специфікації. Я думаю, що злочин в Оленівці серйозно підштовхнув США, я дуже сподіваюсь, саме до нових типів боєзарядів", - зазначив Валерій Чалий.

Раніше дипломат Олександр Щерба зазначив, що США будуть надавати військову допомогу Україні у розрізі не оборони, а контратаки

19 серпня у США заявили, що нададуть Україні ще $775 млн військової допомоги. До пакету увійдуть боєприпаси для HIMARS, безпілотники і ракетні системи

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb