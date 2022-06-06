Для РФ свобода слова – чиста отрута. Подоляк розповів про загиблих журналістів

Про це повідомив у Twitter радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

Деяких журналістів росіяни розстрілювали з особливою жорстокістю, — наголосив Подоляк.

Для сучасної Росії свобода слова є "чистою отрутою", - сказав радник глави ОПУ.

За словами Подоляка, російська сторона щиро ненавидить справжню журналістику, адже вона заважає пропаганді промивати людям мізки брехнею.

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