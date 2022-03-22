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Головна війна з Росією "Для РФ ви видатковий матеріал, ми ж вважаємо вас українцями": Резніков закликав жителів ОРДЛО уникати мобілізації, переходити на бік ЗСУ або здаватися

"Для РФ ви видатковий матеріал, ми ж вважаємо вас українцями": Резніков закликав жителів ОРДЛО уникати мобілізації, переходити на бік ЗСУ або здаватися

22 березня, 2022 вiвторок
11:16
війна з Росією Олексій Резніков

Також міністр оборони України закликав матерів, дружин і подруг тих, хто може потрапити в лапи російських загарбників, "ховати близьких та укривати їх від біди"

Про це йдеться у зверненні Резнікова до жителів Донецька, Луганська, Макіївки, Горлівки, Єнакієвого, Алчевська, Червоного Луча, Краснодону та інших міст нашого Донбасу. 

Олексій Резніков нагадав мешканцям ОРДЛО про те, що за три тижні ескалації у їхніх містах уже сотні вбитих звичайних людей, яких "забрали із заводів та шахт, вручили автомат та кинули під кулі".

"Ми знаємо, і ви знаєте, що масштаби насильницької мобілізації збільшуються. Мобілізовані з "ДНР" та "ЛНР" не входять до статистики втрат російської армії, бо для Москви ви лише видатковий матеріал. Для них вас немає. Незабаром кількість убитих мешканців ОРДЛО піде на тисячі. "Захисники" із росії нині знищують Маріуполь. У прямому сенсі. Все місто. Росіяни вже стерли з лиця землі Волноваху та низку інших міст. Великі руйнування на Луганщині. Московські орди "звільняють" регіон від шкіл, лікарень, доріг, підприємств. "Звільняють" Донецьку і Луганську області від дончан та луганчан. Їх цілком влаштує, якщо замість квітучого українського Донбасу залишиться нежива пустеля.  А вас це влаштує?" – зауважив міністр.

Водночас він наголосив, що Київ, як і раніше, вважаємо жителів ОРДЛО громадянами України, та нагадав, що тим,хто не вчиняв злочини, нічого не загрожує.

Відтак Резніков перерахував можливі варіанти дій для тих жителів тимчасово окупованих територій, яким загрожує примусова мобілізація: 

"Намагайтеся у будь-який спосіб ухилитися від насильницької мобілізації.  Це збереже вам життя. 

Якщо вас все одно забрали до російських військ, намагайтеся якнайшвидше перейти на бік української армії.

Усі, хто вже склав зброю – у безпеці.  Ми розберемося з усіма формальностями.  Головне – уникнути непоправного і зберегти життя.

Якщо ви вчинили злодіяння, але хочете врятуватися – тікайте. Або здайтеся. Тільки дуже швидко".

Міністр наголосив, що каяття тих, хто скоював злочини, буде враховано. Якщо ж такі люди здадуться в полон з технікою чи допоможуть узяти в полон російського офіцера, вони зможуть розраховувати на пом'якшення покарання.

"Ті, хто вчинив злочини, після відбування покарання матимуть можливість повернутися до нормального життя. Нам будуть потрібні робочі руки для відновлення Донбасу після очищення його від окупантів.  А ви самі потрібні своїм сім'ям, своїм близьким. Це ваш шанс", – додав міністр.

Резніков також закликав матерів, дружин і подруг тих, хто може потрапити в лапи російських загарбників, ховати своїх близьких та укривати від біди, не слухаючи російської пропаганди.

"Україна забезпечить мир та благополуччя всіх наших регіонів, які нині мучить війна.  Разом ми зробимо це швидше. Пам'ятайте, час іде. Після звірств росії у Маріуполі, Харкові, Сумах, Чернігові наші воїни налаштовані випалити всіх інтервентів та їхніх посібників розжареним залізом. Не опиниться серед них. Не помиліться", – наголосив Резніков.

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