Для розмінування берегової лінії: Британія передасть Україні 6 підводних безпілотників
Міністерство Великої Британії передасть Україні підводні безпілотники для розмінування берегової лінії та проведе навчання з користування ними
Про це 27 серпня повідомило міністерство оборони Великої Британії.
Усього Британія надасть Україні шість таких безпілотників. Три з них передадуть напряму зі складів міністерства. Ще три – докуплять у виробника.
Ці апарати призначені для очищення водойм від мін. Найефективніше вони працюють у мілководних прибережних умовах і на глибині до 100 м. Саме на такій відстані вони можуть виявляти, локалізувати та ідентифікувати міни за допомогою датчиків.
Упродовж найближчих місяців десятки військових проходитимуть тритижневий курс з використання цих безпілотників. Проводитиме навчання група фахівців Королівського військово-морського флоту разом із 6-м флотом ВМС США. Королівський флот уже навчає українських бійців керувати кораблями класу Sandown Minehunter.
Таке рішення міністерство оборони Великої Британії ухвалило з міркувань того, що Росія не має права використовувати продовольчі товари як зброю проти України та блокувати порти.
"Не можна допустити успіху цинічних спроб Росії викупити світові запаси продовольства", – зазначає міністр оборони Британії.
Таким чином Британія висловлює свою підтримку Україні.
"Цей тренінг є ще одним потужним доказом постійної відданості Великої Британії Україні в її боротьбі за захист своєї країни та відсіч російській агресії", – підкреслює старший офіцер Королівського флоту Адмірал сер Бен Кі.
- 26 серпня стало відомо, що Італія доєднається до програми відновлення українських земель. У пакет допомоги ввійшли 2 млн євро на розмінування територій.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.46
Купівля 39.46Продаж 40.32
-
EUR
Купівля 39.41Продаж 40.45
- Актуальне
- Важливе