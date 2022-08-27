Про це 27 серпня повідомило міністерство оборони Великої Британії.

Усього Британія надасть Україні шість таких безпілотників. Три з них передадуть напряму зі складів міністерства. Ще три – докуплять у виробника.

Ці апарати призначені для очищення водойм від мін. Найефективніше вони працюють у мілководних прибережних умовах і на глибині до 100 м. Саме на такій відстані вони можуть виявляти, локалізувати та ідентифікувати міни за допомогою датчиків.

Упродовж найближчих місяців десятки військових проходитимуть тритижневий курс з використання цих безпілотників. Проводитиме навчання група фахівців Королівського військово-морського флоту разом із 6-м флотом ВМС США. Королівський флот уже навчає українських бійців керувати кораблями класу Sandown Minehunter.

Таке рішення міністерство оборони Великої Британії ухвалило з міркувань того, що Росія не має права використовувати продовольчі товари як зброю проти України та блокувати порти.

"Не можна допустити успіху цинічних спроб Росії викупити світові запаси продовольства", – зазначає міністр оборони Британії.

Таким чином Британія висловлює свою підтримку Україні.

"Цей тренінг є ще одним потужним доказом постійної відданості Великої Британії Україні в її боротьбі за захист своєї країни та відсіч російській агресії", – підкреслює старший офіцер Королівського флоту Адмірал сер Бен Кі.

26 серпня стало відомо, що Італія доєднається до програми відновлення українських земель. У пакет допомоги ввійшли 2 млн євро на розмінування територій.