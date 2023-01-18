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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Для розмінування ЗАЕС після її звільнення від окупантів знадобиться щонайменше 2 місяці, - Енергоатом

Для розмінування ЗАЕС після її звільнення від окупантів знадобиться щонайменше 2 місяці, - Енергоатом

18 січня, 2023 середа
13:26
війна з Росією Енергодар, ЗАЕС

Після звільнення Енергодару, міста-супутника ЗАЕС, спецпризначенцям знадобиться якнайменше 2 місяці для знешкодження вибухових пристроїв

Про це повідомили в НАЕК "Енергоатом".

Пресслужба поінформувала, що росіяни цілеспрямовано намагаються перетворити ЗАЕС на військову базу, мінуючи територію навколо.

Так, знадобиться якнайменше два місяці, щоб спецпризначенці змогли провести розмінування та фахівці Енергоатому перевірили стан обладнання і споруд ЗАЕС й прилеглої території.

Зазначається, що загарбники не можуть запустити навіть один енергоблок станції через пошкодження ліній електропередачі. Також український персонал відмовляється від співпраці з окупантами, а російські спеціалісти не мають достатньо кваліфікації для повноцінної роботи електростанції.

"Через простій Запорізької атомної станції та зупинку всіх її енергоблоків відбувається постійна поступова деградація систем і обладнання. Адже не дотримується необхідний температурний режим їх роботи, а блоки перебувають у холодному неробочому стані. Станція не виробляє електроенергію, а тільки споживає її з української енергосистеми (близько 100 МВт на власні потреби)", - наголосили в пресслужбі. 

  • Нагадаємо, російські війська почали розміщуватися у підвалах багатоповерхівок окупованого Енергодару в Запорізькій області - вони там живуть і роблять склади з провізією та боєприпасами.

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Україна
окуповані території
Запорізька область
Запорізька АЕС
Енергодар
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