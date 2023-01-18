Про це повідомили в НАЕК "Енергоатом".

Пресслужба поінформувала, що росіяни цілеспрямовано намагаються перетворити ЗАЕС на військову базу, мінуючи територію навколо.

Так, знадобиться якнайменше два місяці, щоб спецпризначенці змогли провести розмінування та фахівці Енергоатому перевірили стан обладнання і споруд ЗАЕС й прилеглої території.

Зазначається, що загарбники не можуть запустити навіть один енергоблок станції через пошкодження ліній електропередачі. Також український персонал відмовляється від співпраці з окупантами, а російські спеціалісти не мають достатньо кваліфікації для повноцінної роботи електростанції.

"Через простій Запорізької атомної станції та зупинку всіх її енергоблоків відбувається постійна поступова деградація систем і обладнання. Адже не дотримується необхідний температурний режим їх роботи, а блоки перебувають у холодному неробочому стані. Станція не виробляє електроенергію, а тільки споживає її з української енергосистеми (близько 100 МВт на власні потреби)", - наголосили в пресслужбі.

Нагадаємо, російські війська почали розміщуватися у підвалах багатоповерхівок окупованого Енергодару в Запорізькій області - вони там живуть і роблять склади з провізією та боєприпасами.

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