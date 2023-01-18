Для розмінування ЗАЕС після її звільнення від окупантів знадобиться щонайменше 2 місяці, - Енергоатом
Після звільнення Енергодару, міста-супутника ЗАЕС, спецпризначенцям знадобиться якнайменше 2 місяці для знешкодження вибухових пристроїв
Про це повідомили в НАЕК "Енергоатом".
Пресслужба поінформувала, що росіяни цілеспрямовано намагаються перетворити ЗАЕС на військову базу, мінуючи територію навколо.
Так, знадобиться якнайменше два місяці, щоб спецпризначенці змогли провести розмінування та фахівці Енергоатому перевірили стан обладнання і споруд ЗАЕС й прилеглої території.
Зазначається, що загарбники не можуть запустити навіть один енергоблок станції через пошкодження ліній електропередачі. Також український персонал відмовляється від співпраці з окупантами, а російські спеціалісти не мають достатньо кваліфікації для повноцінної роботи електростанції.
"Через простій Запорізької атомної станції та зупинку всіх її енергоблоків відбувається постійна поступова деградація систем і обладнання. Адже не дотримується необхідний температурний режим їх роботи, а блоки перебувають у холодному неробочому стані. Станція не виробляє електроенергію, а тільки споживає її з української енергосистеми (близько 100 МВт на власні потреби)", - наголосили в пресслужбі.
- Нагадаємо, російські війська почали розміщуватися у підвалах багатоповерхівок окупованого Енергодару в Запорізькій області - вони там живуть і роблять склади з провізією та боєприпасами.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.91
Купівля 39.91Продаж 40.57
-
EUR
Купівля 42.07Продаж 43.06
- Актуальне
- Важливе