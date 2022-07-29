Для створення стратегічного запасу вугілля Укренерго позичить Укрвугіллю 2,5 млрд грн
Укренерго профінансує створення стратегічного запасу вугілля для найближчого опалювального сезону
Про це повідомляє Укренерго
НЕК " Укренерго " надасть ДП " Укрвугілля " безвідсоткову позику в розмірі 2,5 млрд грн для придбання вугілля за ринковою ціною на опалювальний сезон 2022-2023 років. Укрвугілля своїм чином зоборв’язане закупити паливо, надаючи перевагу вугіллю вітчизняного виробітку, та відправити його на зберігання.
Як інформує Укренерго, під час опалювального сезону 2022-2023 років вугілля буде реалізовуватися тепловій генерації за погодженням з Міністерством енергетики. При цьому враховуватимуться затверджені баланси електричної енергії на 2022 та 2023 роки, а також графіки накопичення вугілля. Позику Укрвугілля має повернути не пізніше 1 червня 2023 року.
"Наступний опалювальний сезон буде надскладним. Ми проходитимемо його в умовах війни. Стратегічний запас вугілля гарантуватиме, що всі теплові електростанції матимуть паливо, щоб виробляти електроенергію для споживачів ", – роз’яснює голова правління НЕК "Укренерго " Володимир Кудрицький.
- Міністерство енергетики та захисту довкілля взяло участь у створенні нового держпідприємства - "Укрвугілля"
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