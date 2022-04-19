Для українськомовних телеґрам-каналів додали функцію автоматичного перекладу
Телеґрам додав фунцію автоматичного перекладу в українськомовні канали, щоб спростити роботу журналістів з усього світу
Про це розповів СЕО телеґрама Павло Дуров.
За його словами, нове оновлення мессенджера є історичним і ніколи раніше боти не були такими потужними, а параметри сповіщень такими гнучкими. Також нова версія застосунку підтримує більшу кількість мов у перекладах повідомлень. Увімкнути перекладач можна налаштуваннях мов.
"Ми визнаємо, що телеґрам став основним джерелом інформації з України, і сподіваємося, що інструменти, які ми надаємо, допоможуть інформувати більше людей і врятувати більше життів. Щоб полегшити роботу журналістів у всьому світі, усі публікації загальнодоступних каналів українською мовою тепер завжди пропонують кнопку перекладу за замовчуванням", - наголосив Павло Дуров.
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