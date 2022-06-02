Для українців призначили один додатковий евакуаційний потяг на 2 червня
Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційного потяга на четвер, 2 червня. Він відправиться із Покровська
Про це УЗ повідомляє на своєму офіційному сайті.
Потяг під номером 234/233 прямуватиме за маршрутом Покровськ - Дніпро - Львів. Попередній час відправлення – 16:30.
Як зазначають в УЗ, час відправлення поїздів може змінюватися, тому варто стежити за інформацією на сайті.
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Укрзалізниця з 1 червня відновила маршрут потяга Львів-Чернівці.
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Також УЗ даруватиме пасажирам потяга "Стефанія" рожеву панамку з автографом лідера гурту Kalush. Працівники символічно обрали номер вагона, а місце, де чекатиме головний убір, обрав музикант.
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