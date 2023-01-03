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Для українців у Швейцарії започаткував курс для отримання знань про відбудови держави

3 січня, 2023 вiвторок
13:40
Суспільство Допомога українцям

Бернський університет прикладних наук започаткував для українців, які внаслідок війни Росії перебувають у Швейцарії, курс підвищення кваліфікації

Про це йдеться на сайті Бернського університету прикладних наук (Berner Fachhochschule).

CAS Reconstruction Ukraine – це практико-орієнтована додаткова освіта. Курс розрахований на жінок-біженок з України, які мають професійне відношення до будівельної сфери та тривалий час проживають у Швейцарії, а також на членів організацій допомоги, які братимуть участь у подальшій відбудові України.

Учасники отримають інструменти для оцінки, допомоги у формуванні та управлінні реконструкцією будівель та інфраструктури в Україні.

"Війна в Україні має фатальні наслідки для населення. Було зруйновано важливу інфраструктуру, приватні та громадські будівлі, а також мережі електропостачання. Війна також має катастрофічні наслідки для ландшафту, природи та навколишнього середовища.

CAS Reconstruction Ukraine хоче зробити конкретний і стабільний внесок у відбудову в Україні. Пропонує допомогу для самодопомоги та дає можливість людям з України, пов'язаним із будівельною галуззю, активно та далекоглядно допомагати у відбудові рідної землі", - пише пресслужба.

Курс англомовний. Навчання триває з 27 лютого до липня та проходитиме в містах Biel, Luzern, Rapperswil, Zürich.

Навчання ділиться на чотири модулі та стосується відповідних тем, що стосуються реконструкції.

Детальна інформація.

  • Станом на 3 січня Євросоюз за час повномасштабної війни Росії проти України виділив вже 485 млн євро для заходів підтримки цивільного населення, яке постраждало внаслідок бойових дій.  

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Світ
Швейцарія
біженці
війна з Росією
біженці з України
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