Про це розповів голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікасу, пише Укрінформу.

"Серед іншого, ця допомога передбачає виконання робіт з відновлення та капітального ремонту шкіл і укриттів, тимчасових центрів/центрів приймання, надання комплектів для невідкладного ремонту укриттів, надання предметів екстреної допомоги на зимовий період, а також коштів для покриття витрат на опалення, енергетичних потреб", - деталізував Матті Маасікас.

Він додав, що через Механізм цивільного захисту ЄС Україні передали великі обсяги обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури та понад 800 потужних генераторів.

Крім того, ЄС надав понад 77 тонн гуманітарної допомоги в натуральній формі орієнтовною вартістю майже 490 мільйонів євро, її передали в Україну безпосередньо від країн-членів ЄС та партнерів через Механізм цивільного захисту ЄС.

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