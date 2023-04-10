Для українців змінили правила ввезення домашніх тварин у Польщу

Про це інформує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Раніше українці, які подорожували до Польщі, могли перетнути кордон зі своїми улюбленцями за спрощеними умовами. Дозволялося перевозити собак, котів і тхорів із мінімальним пакетом документів. Потрібні були лише наявність чипа, щеплення проти сказу, а також ветеринарного паспорта європейського зразка", - пише пресслужба.

Повідомляється, що нині Польща країна скасувала ці умови. Відтепер для українців діятимуть загальні правила ввезення тварин, які діють на території Європейського Союзу.

До ветеринарного паспорта європейського зразка додалися сертифікат здоров’я та письмова декларація, яка підтвердить, що ввезення тварини не є комерційним.

Крім того, для в'їзду на територію Польщі необхідні результати тестування рівня антитіл проти сказу.