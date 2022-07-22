Запроваджено нові правила перевезення тварин з України до Польщі

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Перетин кордону з хатніми тваринами можливо лише за таких умов:

тварина має імплантований мікрочип;

тварина вакцинована від сказу (вакцинація має бути актуальною та проведеною не раніше, ніж встановлений мікрочип);

тварина має чинний ветеринарний паспорт європейського зразка, який видається державними ветеринарними закладами та підтверджує встановлення мікрочипу та проведення вакцинації.

"Просимо пасажирів врахувати ці зміни при плануванні подорожей та заздалегідь убезпечити своїх котиків, собачок, тхорів та інших хатніх тваринок від зайвих питань при перетині кордону з Польщею", - додали в Укрзалізниці.

Раніше на сайті Держпродспоживслужби повідомляли, що правила запрацюють з 25 липня.

Для спрощення процедури перетину кордону польські митні та ветеринарні служби не вимагатимуть довідку про стан здоров’я та результати тестування рівня антитіл проти сказу, проведеного методом титрування.

13 липня в Укрзалізниці повідомили, що попит на міжнародні залізничні сполучення зростає, поїзди заповнені на 90%.

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