Про це повідомила Укрзалізниця в телеграм.

За даними держкомпанії, попит на міжнародні маршрути поїздів продовжує зростати: переважна їх більшість останніми тижнями завантажені на 90% і вище.

"За останні тижні Укрзалізниця спостерігає збалансування потоків пасажирів, що виїжджають залізницею за кордон та повертаються в Україну", – констатує УЗ.

Протягом минулого тижня залізниця перевезла 30,8 тис. пасажирів закорон і з-за кордону, з яких 15,5 тис. поїхали з України, а 15,3 тис. - повернулись, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у поїздах Інтерсіті+ знову запрацював дитячий кінотеатр.

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