Для ускладнення виявлення: Ігнат заявив, що РФ почала фарбувати дрони у чорний колір
Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що РФ почала фарбувати БПЛА у чорний колір: це ускладнить їх виявлення у небі
Про це Ігнат розповів в етері телемарафону.
За його словами, росіяни раніше удосконалювали безпілотники, використовуючи композитні матеріали для створення сітловідбивальної поверхні. Наразі вони використали матеріал, який поглинає радіолокаційний сигнал.
"Зараз ми бачимо, що використали карбономатеріал. Карбон, який є поглинаючим матеріалом для радіолокаційного сигналу, і чорний колір – зрозуміло, чому", - сказав він.
Речник пояснив, що це ускладнить роботу протиповітряної оборони, оскільки мобільним вогневим групам буде важче виявити цілі. Проте, він нагадав, що під час атаки, яка відбулась у ніч на 25 листопада українські оборонці знищили 74 з 75 ворожих безпілотників.
Крім того, Ігнат уточнив, що ці БПЛА не є новою реактивною модифікацією іранських безпілотників, пори зовнішню схожість.
- Російські окупанти в ніч на 25 листопада запустили рекордну кількість безпілотників на територію України. Сили Протиповітряної оборони знищили 74 з 75 БПЛА.
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