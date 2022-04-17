Для вчителів та учнів створено освітній чат-бот EducationUaBot

Про це із посиланням на офіційний ТГ-канал відомоства повідомляє Еспресо.TV.



"Попри жорстоку війну росії в Україні та високий рівень небезпеки учасників освітнього процесу, ми продовжуємо створювати нові шляхи для комунікації та допомоги. Нашими головними завданнями є збереження здоров’я та життя учнів, студентів, їхніх батьків, вчителів і науковців, а також створення належних умов для роботи, навчання та саморозвитку", - зазначив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.



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Чат-бот допоможе знайти необхідну інформацію про:



пошук садочка, школи або коледжа за кордоном;



онлайн-навчання в Україні;



відновлення особистих документів про освіту;



продовження викладання та роботи під час війни.



Окрім того, за допомогою чат-бота можна дізнатися про повернення до навчання (незалежно від місця знаходження).



Перейти можна за цим посиланням.

Нагадаємо, Міносвіти рекомендує школам самостійно обрати дату завершення навчання.