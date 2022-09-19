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Головна війна з Росією Для застосування ядерної зброї треба не боятися померти, а це не про Путіна, - нардеп Осадчук
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Для застосування ядерної зброї треба не боятися померти, а це не про Путіна, - нардеп Осадчук

19 вересня, 2022 понедiлок
14:04
війна з Росією Ядерна безпека

Народний депутат Андрій Осадчук переконаний, що російський диктатор Володимир Путін не здатний застосувати навіть тактичну ядерну зброю, оскільки він переживає за своє життя

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Для того, щоб застосувати навіть тактичну ядерну зброю, треба не боятися померти за свої переконання, треба не боятися померти на полі бою. Це не про Путіна. Ця істота хоче жити вічно, він страшенно переживає за стан свого здоров'я, тому він не є полководцем, він не є лідером армії. Він є звичайним агентом КДБ, який, як хтось гарно писав, попав за пролетарською квотою в ту організацію. Він просто займається шантажем, те, що він добре вміє, те що відпрацьовував десятиліттями у своїй практиці. Я не виключаю, що все може статися в цьому світі, але ризик  застосування ядерної зброї, на мою думку, є малим. Це не той шлях, яким може закінчитися ця війна", - сказав Осадчук.

Нардеп не виключає, що війна РФ проти України цілком може закінчитися смертю російського диктатора Володимира Путіна.

"Ця війна може закінчиться тим, що Путіна вб'ють свої ж люди, я не виключаю такої можливості. Для цього треба більше успіхів української армії, для цього треба очевидність колапсу кампанії РФ в Україні, безумовно сюди входить звільнення Херсону, розгром угрупування РФ на правому березі. І саме тому вони б'ються на правому березі, бо як тільки вони відступлять, то це наблизить кінець не тільки правління Путіна, а можливо і його життя", - зауважив він.

  • 17 вересня Байден пригрозив Путіну наслідками у випадку застосування ядерної або хімічної зброї в Україні. 
  • Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков у відповідь на попередження президента США Джо Байдена про наслідки застосування ядерної зброї, порадив читати військову доктрину РФ
  • Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зауважив, що з часів Холодної війни у США існує низка різних сценаріїв, пов’язаних з контрдіями на можливість застосування Росією ядерної зброї.

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Україна
Росія
Володимир Путін
російська армія
ядерна зброя
ядерна війна
ядерна небезпека
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