Є кілька рівнів ескалації використання тактичної ядерної зброї, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зауважив, що з часів Холодної війни у США існує низка різних сценаріїв, пов’язаних з контрдіями на можливість застосування Росією ядерної зброї
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Сама стратегія використання тактичної ядерної зброї на полі бою має декілька рівнів: завдавати тактичного удару по ділянці, де немає ні населення, ні військових частин - це показовий крок. Далі, завдавати тактичного ядерного удару по окремих військових частинах, потім завдавати удару по населених пунктах", - пояснив Згурець.
За словами експерта, є декілька рівнів ескалації використання тактичної ядерної зброї, яка на кожний етап передбачає різні варіанти відповіді.
"Перший крок використання ядерної зброї спричинить активні дії з боку США. НАТО може здійснити демонстративні удари по об'єктах РФ, які є для них важливими, але тоді ми вже переходимо на інший формат бойових дій, з переходом у Третю світову війну", - підкреслив Згурець.
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