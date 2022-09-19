Є кілька рівнів ескалації використання тактичної ядерної зброї, - Згурець

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Сама стратегія використання тактичної ядерної зброї на полі бою має декілька рівнів: завдавати тактичного удару по ділянці, де немає ні населення, ні військових частин - це показовий крок. Далі, завдавати тактичного ядерного удару по окремих військових частинах, потім завдавати удару по населених пунктах", - пояснив Згурець.

За словами експерта, є декілька рівнів ескалації використання тактичної ядерної зброї, яка на кожний етап передбачає різні варіанти відповіді.

"Перший крок використання ядерної зброї спричинить активні дії з боку США. НАТО може здійснити демонстративні удари по об'єктах РФ, які є для них важливими, але тоді ми вже переходимо на інший формат бойових дій, з переходом у Третю світову війну", - підкреслив Згурець.

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