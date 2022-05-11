Дмитро Кулеба відвідає заходи G7 та ЄС і зустрінеться із керівництвом Німеччини та Нідерландів

Про це повідомляють в МЗС.



У Берліні міністр закордонних справ проведе зустрічі із членами німецького уряду та депутатами Бундестагу.



На зустрічі обговорять подальше постачання зброї до України, розширення санкцій проти РФ, просування членства України в ЄС, активізацію торгівлі та повоєнну розбудову України.



У Любеку Дмитро Кулеба візьме участь в зустрічі очільників МЗС країн G7, а в Брюсселі як спеціальний гість візьме участь в засіданні Ради ЄС у закордонних справах.



Ключовими темами стануть майбутнє Європи та роль України в ньому, запровадження шостого пакету санкцій ЄС проти РФ, притягнення Росії до відповідальності за її злочини та надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.



У Гаазі Дмитро Кулеба проведе зустрічі з членами уряду та парламенту Нідерландів. Під час візиту окремо підійматиметься питання просування позовів України проти РФ в міжнародних судових інстанціях.

Нагадаємо, раніше Кулеба заявив, що у разі успіху України у битві за Донбас, перемогою у війні з Росією буде варто вважати звільнення всіх окупованих територій. За його словами, якщо на початку повномасштабного вторгнення перемогою України можна було вважати відхід РФ на позиції 24 лютого, то тепер ситуація змінилася.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb