Якщо виграємо битву за Донбас, перемогою для України у війні з РФ буде звільнення решти наших територій, - Кулеба

Про це Кулеба заявив у інтерв'ю Financial Times.

За його словами, якщо на початку повномасштабного вторгнення перемогою України можна було вважати відхід РФ на позиції 24 лютого, то тепер ситуація змінилася.

"У перші місяці війни перемога для нас виглядала у відведенні російських військ на позиції, які вони займали до 24 лютого, і розплата за завдані збитки. Тепер, якщо ми будемо досить сильні на військовому фронті та виграємо битву за Донбас, що буде вирішальним для подальшої динаміки війни, то перемогою для нас у цій війні буде звільнення решти наших територій", - сказав Кулеба.

4 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що головним завданням для ЗСУ наразі є відправити війська РФ на території, де вони були до 24 лютого.

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