Завдання номер один - відправити війська РФ на території, де вони були до 24 лютого, - Зеленський

Про це президент України заявив під час виступу перед учасниками сесії Wall Street Journal CEO Council Summit, відео якого оприлюднено на його сторінці й telegram.

"Наше завдання номер один - відновити територіальну цілісність, відправити і дотиснути війська Російської Федерації на ті території, де вони були до 24 лютого. Ми розуміємо, що відновити територіальну цілісність повністю на тимчасово окупованому півострові Крим буде складно, і все ж таки, я вважаю, що ми зможемо, показавши свою міцність", - сказав Зеленський.

Він додав, що врешті доведеться перейти на дипломатичний шлях врегулювання.

"Будь-яка війна закінчується дипломатією і тому я вважаю, що нам треба витримати, витиснути максимально Росію з нашої території завдяки зброї і санаційній підтримці наших партнерів. В будь-якому випадку все одно закінчиться тим, чи іншим форматом перемовин", - переконаний Зеленський.



4 травня Володимир Зеленський заявив, о росіяни масованими ракетними обстрілами українських міст намагаються вимістити своє безсилля.

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