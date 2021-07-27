"Дніпро-1" домовився про трансфер лідера "Десни" Гуцуляка

Про це повідомляє "ТаТоТаке".



За інформацією джерела, Гуцуляк дістанеться "Дніпру-1" не безкоштовно. Сума угоди не розголошується. Контракт гравця з "Десною" розрахований до кінця грудня 2022 року, тому дніпряни змушені виплатити чернігівцям компенсацію за перехід.



У минулому сезоні Олексій Гуцуляк провів 24 матчі в УПЛ, забив 2 голи і віддав 7 асистів. Орієнтована трансферна вартість українця складає 900 тис. євро - другий показник у команді.



23-річний Гуцуляк є вихованцем львівських "Карпат", також грав за іспанський "Вільярреал".



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