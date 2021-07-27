"Дніпро-1" домовився про трансфер лідера "Десни" Гуцуляка
Вінгер чернігівської "Десни" Олексій Гуцуляк стане новим гравцем СК "Дніпро-1"
Про це повідомляє "ТаТоТаке".
За інформацією джерела, Гуцуляк дістанеться "Дніпру-1" не безкоштовно. Сума угоди не розголошується. Контракт гравця з "Десною" розрахований до кінця грудня 2022 року, тому дніпряни змушені виплатити чернігівцям компенсацію за перехід.
У минулому сезоні Олексій Гуцуляк провів 24 матчі в УПЛ, забив 2 голи і віддав 7 асистів. Орієнтована трансферна вартість українця складає 900 тис. євро - другий показник у команді.
23-річний Гуцуляк є вихованцем львівських "Карпат", також грав за іспанський "Вільярреал".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.81
Купівля 26.81Продаж 27.04
-
EUR
Купівля 31.57Продаж 31.96
- Актуальне
- Важливе