"Дніпро-1" назвав "Динамо" захмарну ціну на героя Євро-2020 Довбика

Про це повідомляє FootballHub.

За інформацією журналіста Ігоря Циганика, форварда у Києві хоче бачити особисто головний тренер "Динамо" Мірча Луческу.

"Інтерес до Довбика є. Можу сказати, що "Динамо" дуже зацікавлене в тому, щоб цей футболіст переїхав до Києва. Його хоче Мірча Луческу. Керівництво "Дніпра-1" визначило ціну Довбика – 12-15 млн євро. У "Динамо" предметний інтерес. Процес перемовин у певному форматі існує", - сказав Циганик.

Він додав, що 50% прав на Довбика належать данському "Мідтьюлланду", де нападник виступав до "Дніпра-1".

"У "Дніпра-1" залишиться лише 50% суми, оскільки інші 50% належать "Мідтьюлланду". Такі були умови продажу Довбика. У Артема два роки контракту, тому "Дніпро-1" поки не поспішає його продавати. Якщо трансфер і відбудеться, то думаю, тільки влітку", - зазначив Циганик.

У нинішньому сезоні 24-річний Артем Довбик зіграв за "Дніпро-1" 18 матчів, забив 14 голів та віддав 5 результативних передач. Transfermarkt оцінює вартість нападника в 1,8 млн євро.

У 1/8 фіналу Євро-2020 Довбик забив за збірну України у овертаймі переможний гол у матчі проти Швеції, який вивів нашу команду до чвертьфіналу турніру.

Нагадаємо, 1 листопада почесний президент "Дніпра-1" Юрій Береза заявив, що готовий обговорити трансфер Артема Довбика в інший клуб.

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