"Дніпро-1" вирішив продати героя України на Євро-2020 Довбика

Про це повідомляє "Трибуна".



Береза розповів, що вже отримував пропозицію від турецького "Трабзонспору".



"Пропозиції були, наприклад, турецький "Трабзонспор" цікавився Довбиком, але "Дніпро-1" не влаштував фінансовий бік питання. Артем – важливий гравець основного складу команди і коштує набагато більше, ніж було запропоновано, але ми відкриті до справді вигідних пропозицій. Пріоритет – залишити Довбика у команді до кінця сезону", – сказав почесний президент "Дніпра-1" Юрій Береза.

На рахунку 24-річного Артема Довбика 11 матчів і 6 голів у цьому сезоні УПЛ за "Дніпро-1". Transfermarkt оцінює нападника в 1,8 млн євро.

В 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України перемогла Швецію. Основний час матч завершився внічию 1:1, командам довелось грати овертайм, де українці дотиснули суперника. На 121-й хвилині Артем Довбик забив головою і вивів нашу збірну в чвертьфінал.