"Дніпро-1" вирішив продати героя України на Євро-2020 Довбика
Почесний президент "Дніпра-1" Юрій Береза розповів, що готовий обговорити трансфер Артема Довбика в інший клуб
Про це повідомляє "Трибуна".
Береза розповів, що вже отримував пропозицію від турецького "Трабзонспору".
"Пропозиції були, наприклад, турецький "Трабзонспор" цікавився Довбиком, але "Дніпро-1" не влаштував фінансовий бік питання. Артем – важливий гравець основного складу команди і коштує набагато більше, ніж було запропоновано, але ми відкриті до справді вигідних пропозицій. Пріоритет – залишити Довбика у команді до кінця сезону", – сказав почесний президент "Дніпра-1" Юрій Береза.
На рахунку 24-річного Артема Довбика 11 матчів і 6 голів у цьому сезоні УПЛ за "Дніпро-1". Transfermarkt оцінює нападника в 1,8 млн євро.
В 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України перемогла Швецію. Основний час матч завершився внічию 1:1, командам довелось грати овертайм, де українці дотиснули суперника. На 121-й хвилині Артем Довбик забив головою і вивів нашу збірну в чвертьфінал.
- Нагадаємо, 29 червня збірна України перемогла Швецію у 1/8 фіналу чемпіонату Європи.
- З'ясувалося, що форвард збірної України Артем Довбик забив найпізніший переможний гол в історії чемпіонатів Європи та відібрав рекорд у легендарного француза Мішеля Платіні.
- 30 червня повідомлялось, що СК "Дніпро-1" готовий продати Довбика за 5 млн євро.
- 26 липня стало відомо, що турецький "Трабзонспор" зробить офіційну пропозицію СК "Дніпро-1" стосовно трансферу Артема Довбика.
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