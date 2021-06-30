Євро-2020: Довбик побив рекорд триразового володаря "Золотого м'яча"
Форвард збірної України Артем Довбик забив найпізніший переможний гол в історії чемпіонатів Європи та відібрав рекорд у легендарного француза Мішеля Платіні
Про це повідомляє Sport.ua.
Нападник збірної України забив переможний гол у ворота Швеції у компенсований час овертайму, коли від стартового свистка минуло 120 хв 37 сек. Його гол виявився найпізнішим переможним голом в історії чемпіонатів Європи.
Раніше рекорд належав Мішелю Платіні, який на Євро-1984 забив у ворота Португалії на 119-й хвилині (118:53).
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Загалом гол Довбика став другим найбільш пізнім на ЧЄ - досягнення утримує футболіст збірної Туреччини Семіх Сентюрк, який у матчі Євро-2008 проти Хорватії зрівняв рахунок на 122-й хвилині.
Україна перемогла Швецію у додатковий час - 2:1 та вперше потрапила до чвертьфіналу чемпіонату Європи. За вихід до півфіналу команда Андрія Шевченка у суботу, 3 липня, у Римі посперечається з Англією.
Мішель Платіні є триразовим володарем "Золотого м'яча" та вигравав найпрестижнішу індивідуальну нагороду світового футболу в 1983, 1984 та 1985 роках.
- Нагадаємо, 29 червня збірна України перемогла Швецію у 1/8 фіналу чемпіонату Європи.
- Головний тренер збірної України Андрій Шевченко подякував вболівальникам за підтримку під час переможного матчу проти Швеції.
- Головний тренер збірної Швеції Янне Андерссон заявив, що його команда не заслуговувала на поразку від України.
- Найкращим гравцем матчу між Україною та Швецією було визнано півзахисника нашої збірної Олександра Зінченка.
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