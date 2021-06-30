Євро-2020: Довбик побив рекорд триразового володаря "Золотого м'яча"

Про це повідомляє Sport.ua.

Нападник збірної України забив переможний гол у ворота Швеції у компенсований час овертайму, коли від стартового свистка минуло 120 хв 37 сек. Його гол виявився найпізнішим переможним голом в історії чемпіонатів Європи.

Раніше рекорд належав Мішелю Платіні, який на Євро-1984 забив у ворота Португалії на 119-й хвилині (118:53).

Читайте також: "Я люблю цю країну навіть без кокаїну!". Соцмережі про перемогу збірної України над шведами

Загалом гол Довбика став другим найбільш пізнім на ЧЄ - досягнення утримує футболіст збірної Туреччини Семіх Сентюрк, який у матчі Євро-2008 проти Хорватії зрівняв рахунок на 122-й хвилині.

Україна перемогла Швецію у додатковий час - 2:1 та вперше потрапила до чвертьфіналу чемпіонату Європи. За вихід до півфіналу команда Андрія Шевченка у суботу, 3 липня, у Римі посперечається з Англією.

Мішель Платіні є триразовим володарем "Золотого м'яча" та вигравав найпрестижнішу індивідуальну нагороду світового футболу в 1983, 1984 та 1985 роках.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb