Євро-2020: УЄФА назвав ім'я головного героя матчу Україна - Швеція
Найкращим гравцем матчу 1/8 фіналу чемпіонату Європи між Україною та Швецією визнано півзахисника нашої збірної Олександра Зінченка
Про це повідомляє УЄФА у twitter.
Найкращим футболістом матчу було визнано Олександра Зінченка, який на 27-й хвилині відкрив рахунок, а наприкінці овертайму віддав результативну передачу на автора переможного голу - Артема Довбика.
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Україна перемогла Швецію у додатковий час - 2:1.
Збірна України вперше потрапила до чвертьфіналу чемпіонату Європи. За вихід до півфіналу команда Андрія Шевченка 3 липня у Римі посперечається з Англією.
- Нагадаємо, 29 червня збірна України перемогла Швецію у 1/8 фіналу чемпіонату Європи.
- Головний тренер збірної України Андрій Шевченко подякував вболівальникам за підтримку під час переможного матчу проти Швеції.
- Головний тренер збірної Швеції Янне Андерссон заявив, що його команда не заслуговувала на поразку від України.
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