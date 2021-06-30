Євро-2020: УЄФА назвав ім'я головного героя матчу Україна - Швеція

Про це повідомляє УЄФА у twitter.

Найкращим футболістом матчу було визнано Олександра Зінченка, який на 27-й хвилині відкрив рахунок, а наприкінці овертайму віддав результативну передачу на автора переможного голу - Артема Довбика.

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Україна перемогла Швецію у додатковий час - 2:1.

Збірна України вперше потрапила до чвертьфіналу чемпіонату Європи. За вихід до півфіналу команда Андрія Шевченка 3 липня у Римі посперечається з Англією.



Нагадаємо, 29 червня збірна України перемогла Швецію у 1/8 фіналу чемпіонату Європи.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко подякував вболівальникам за підтримку під час переможного матчу проти Швеції.

Головний тренер збірної Швеції Янне Андерссон заявив, що його команда не заслуговувала на поразку від України.

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