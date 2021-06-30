Це жорстоко: Тренер збірної Швеції про поразку від України на Євро-2020

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

За словами Андерссона, його команда провела хороший матч, а у другому таймі могла вирішувати його долю.

"Але потім гра перейшла в додатковий час, а там ми отримали вилучення і вже могли лише оборонятися. Добре справлялися, але результат такий, що це, мабуть, мій найбільш гіркий досвід у футболі.. Вилетіти з турніру, коли залишалося вже зовсім небагато", - сказав Андерссон.

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Він додав, що усі футболісти засмучені, а в роздягальні панує тиша.

"А сказати й нічого, зараз ніщо не допоможе. Час вилікує. Але це було жорстоко по відношенню до нас. Ми мусимо відправитися додому цієї ночі. Раптово все закінчилося, все прекрасне, що ми будували разом. Ми були близькі до того, щоб домогтися чогось великого. Але розїдемося з високо піднятими головами, адже Швеція з 2004 року не виходила з групи", - підсумував Андерссон після поразки 1:2 від України у додатковий час.

Збірна України вперше потрапила до чвертьфіналу чемпіонату Європи. За вихід до півфіналу команда Андрія Шевченка 3 липня у Римі посперечається з Англією.

Нагадаємо, 29 червня збірна України перемогла Швецію у 1/8 фіналу чемпіонату Європи.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко подякував вболівальникам за підтримку під час переможного матчу 1/8 фіналу чемпіонату Європи проти Швеції.

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