У "Дніпрі-1" визначились з ціною за героя матчу зі Швецією Довбика
СК "Дніпро-1" готовий продати українського нападника Артема Довбика за 5 млн євро
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на youtube-канал "Причал".
За інформацією головного редактора сайту FCDnipro.com Олександра Скляра, сума у 5 млн євро може вирости, якщо до Довбика буде інтерес відразу кількох європейських клубів.
Також повідомляється, що зараз українцем найактивніше цікавиться бельгійський "Гент", який розглядає Артема, як заміну іншому нападнику збірної України Роману Яремчуку.
На рахунку 24-річного Артема Довбика 27 матчів і 10 голів у цьому сезоні за "Дніпро-1". Transfermarkt оцінює нападника в 1 млн євро.
У заключному матчі 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України перемогла Швецію. Основний час матч завершився внічию 1:1, командам довелось грати овертайм, де українці дотиснули суперника. На 121-й хвилині Артем Довбик забив головою і вивів нашу збірну в чвертьфінал.
У чвертьфіналі Євро-2020 збірна України зіграє проти Англії, яка перемогла Німеччину (2:0). Матч відбудеться 3 липня у Римі на стадіоні "Стадіо Олімпіко".
- Нагадаємо, 29 червня збірна України перемогла Швецію у 1/8 фіналу чемпіонату Європи.
- Найкращим гравцем матчу між Україною та Швецією було визнано півзахисника нашої збірної Олександра Зінченка.
- Пізніше з'ясувалося, що форвард збірної України Артем Довбик забив найпізніший переможний гол в історії чемпіонатів Європи та відібрав рекорд у легендарного француза Мішеля Платіні.
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