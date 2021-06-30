У "Дніпрі-1" визначились з ціною за героя матчу зі Швецією Довбика

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на youtube-канал "Причал".



За інформацією головного редактора сайту FCDnipro.​com Олександра Скляра, сума у 5 млн євро може вирости, якщо до Довбика буде інтерес відразу кількох європейських клубів.



Також повідомляється, що зараз українцем найактивніше цікавиться бельгійський "Гент", який розглядає Артема, як заміну іншому нападнику збірної України Роману Яремчуку.



На рахунку 24-річного Артема Довбика 27 матчів і 10 голів у цьому сезоні за "Дніпро-1". Transfermarkt оцінює нападника в 1 млн євро.

У заключному матчі 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України перемогла Швецію. Основний час матч завершився внічию 1:1, командам довелось грати овертайм, де українці дотиснули суперника. На 121-й хвилині Артем Довбик забив головою і вивів нашу збірну в чвертьфінал.



У чвертьфіналі Євро-2020 збірна України зіграє проти Англії, яка перемогла Німеччину (2:0). Матч відбудеться 3 липня у Римі на стадіоні "Стадіо Олімпіко".