Турецький клуб вирішив придбати героя України на Євро-2020 Довбика
Турецький "Трабзонспор" зробить офіційну пропозицію СК "Дніпро-1" стосовно трансферу Артема Довбика
Про це повідомляє Sabah.
Боси "Трабзонспору" вже цього тижня зроблять "Дніпру-1" офіційну пропозицію щодо Довбика. За інформацією джерела, турецький клуб зацікавлений у трансфері українця, але вони не готові брати участь в аукціоні, якщо дніпряни запросять за нього занадто високу ціну.
Раніше повідомлялось, що СК "Дніпро-1" готовий продати Артема Довбика за 5 млн євро, тепер же дніпряни мають намір виручити за форварда 10 млн, але боси клубу готові і до торгу.
На рахунку 24-річного Артема Довбика 27 матчів і 10 голів у минулому сезоні за "Дніпро-1". Transfermarkt оцінює нападника в 1 млн євро.
В 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України перемогла Швецію. Основний час матч завершився внічию 1:1, командам довелось грати овертайм, де українці дотиснули суперника. На 121-й хвилині Артем Довбик забив головою і вивів нашу збірну в чвертьфінал.
- Нагадаємо, 29 червня збірна України перемогла Швецію у 1/8 фіналу чемпіонату Європи.
- Пізніше з'ясувалося, що форвард збірної України Артем Довбик забив найпізніший переможний гол в історії чемпіонатів Європи та відібрав рекорд у легендарного француза Мішеля Платіні.
- 30 червня повідомлялось, що СК "Дніпро-1" готовий продати Довбика за 5 млн євро.
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