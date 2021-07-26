Турецький клуб вирішив придбати героя України на Євро-2020 Довбика

Про це повідомляє Sabah.



Боси "Трабзонспору" вже цього тижня зроблять "Дніпру-1" офіційну пропозицію щодо Довбика. За інформацією джерела, турецький клуб зацікавлений у трансфері українця, але вони не готові брати участь в аукціоні, якщо дніпряни запросять за нього занадто високу ціну.

Раніше повідомлялось, що СК "Дніпро-1" готовий продати Артема Довбика за 5 млн євро, тепер же дніпряни мають намір виручити за форварда 10 млн, але боси клубу готові і до торгу.

На рахунку 24-річного Артема Довбика 27 матчів і 10 голів у минулому сезоні за "Дніпро-1". Transfermarkt оцінює нападника в 1 млн євро.

В 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України перемогла Швецію. Основний час матч завершився внічию 1:1, командам довелось грати овертайм, де українці дотиснули суперника. На 121-й хвилині Артем Довбик забив головою і вивів нашу збірну в чвертьфінал.