Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Минай" в Ужгороді вийшов вперед на 62-й хвилині, коли забив Назарій Воробчак. Закарпатці вели у рахунку недовго. Незабаром Едуард Сарапій зрівняв рахунок, а Олексй Гуцуляк на 67-й хвилині вивів "Дніпро-1" вперед. Третій гол у ворота закарпатців на 74-й хвилині забив Яніс Амаш.

"Дніпро-1" переміг "Минай" 3:1, набрав 28 очок та знову відірвався від найближчого переслідувача в турнірній таблиці - "Шахтаря" - на 5 пунктів. Донеччани мають гру в запасі.

"Минай" має 9 балів та йде 11-м.

Чемпіонат України

11-й тур

6 листопада

"Дніпро-1" - "Минай" 2:1

Голи: Сарапій, 66, Гуцуляк, 67 - Воробчак, 62

5 листопада "Шахтар", завдяки перемозі над "Інгульцем" з рахунком 3:0, набрав 23 очка та повернувся на друге місце.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb