"Дніпро-1" переміг "Минай" та зберіг відрив від "Шахтаря" в УПЛ
6 листопада у 11-му турі чемпіонату України "Дніпро-1" переграв "Минай" та зберіг відрив у 5 пунктів від "Шахтаря"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Минай" в Ужгороді вийшов вперед на 62-й хвилині, коли забив Назарій Воробчак. Закарпатці вели у рахунку недовго. Незабаром Едуард Сарапій зрівняв рахунок, а Олексй Гуцуляк на 67-й хвилині вивів "Дніпро-1" вперед. Третій гол у ворота закарпатців на 74-й хвилині забив Яніс Амаш.
"Дніпро-1" переміг "Минай" 3:1, набрав 28 очок та знову відірвався від найближчого переслідувача в турнірній таблиці - "Шахтаря" - на 5 пунктів. Донеччани мають гру в запасі.
"Минай" має 9 балів та йде 11-м.
Чемпіонат України
11-й тур
6 листопада
"Дніпро-1" - "Минай" 2:1
Голи: Сарапій, 66, Гуцуляк, 67 - Воробчак, 62
- 5 листопада "Шахтар", завдяки перемозі над "Інгульцем" з рахунком 3:0, набрав 23 очка та повернувся на друге місце.
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