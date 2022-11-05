УПЛ: результати та розклад матчів 11-го туру чемпіонату України
У суботу 5 листопада у 11-му турі чемпіонату України з футболу "Шахтар" приймає "Інгулець"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Чемпіонат України
11-й тур
4 листопада
"Ворскла" - "Львів" 1:0
Гол: Кравець, 53
На 42-й хвилині Юрченко ("Ворскла") не реалізував пенальті
5 листопада
13:00 - "Олександрія" - "Колос"
13:00 - "Зоря" - "Металіст"
15:00 - "Металіст 1925" - "Верес"
15:00 - "Шахтар" - "Інгулець"
6 листопада
13:00 - "Дніпро-1" - "Минай"
15:00 - "Рух" - "Кривбас"
15:00 - "Чорноморець" - "Динамо"
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