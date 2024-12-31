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До держреєстру національного культурного надбання внесли 11 музейних предметів

Дар'я Тарасова
31 грудня, 2024 вiвторок
15:05
Культура

Експертно-фондова комісія Мінкульту внесла 11 унікальних музейних предметів зі збірок чотирьох вітчизняних музеїв до Державного реєстру національного культурного надбання

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Про це повідомляє МКСК.

Експертно-фондова комісія Міністерства культури та стратегічних комунікацій України внесла 11 унікальних музейних предметів зі збірок чотирьох вітчизняних музеїв до Державного реєстру національного культурного надбання.

Серед них твори двох видатних українських художників — Казимира Малевича та Іллі Репіна.

Зокрема, картина Казимира Малевича "Суперматизм-65" з колекції Харківського художнього музею, що є яскравим прикладом художнього стилю супрематизму, який Малевич започаткував у 1915 році. На художнє бачення світу та формування супрематичної творчості митця вплинуло українське село, де пройшли його дитинство і юність.

Казимир Малевич народився в Києві, його батько — поляк, а мати — українка, уродженка Полтави. Він вважається першим художником, хто відобразив Голодомор в Україні (малюнок "Де серп і молот, там смерть і голод"). Під час арешту в графі "національність" Казимир Малевич власноруч написав "українець". Відтепер провідні музеї світу ідентифікують його як українського митця.

Також з колекції Харківського художнього музею до Держреєстру занесено картину Іллі Рєпіна "Запорожці пишуть листа турецькому султанові". Майже 20 років він працював над двома варіантами картин, присвячених запорожцям, здійснював експедиції містами поселення вихідців із Січі, наполегливо відшукував нащадків творців української слави.

Всесвітньо відомий майстер живопису Ілля Рєпін народився в Україні. Перші професійні навички з написання ікон отримав й реалізовував у церквах Слобідської України. Свою батьківщину він любив всім серцем і був її патріотом. За власним бажанням Рєпіна було поховано у його власній садибі, поруч із  невеликим пагорбом — "Чугуївській горі" — в пам’ять про рідне місто в Україні.

Ще один важливий артефакт, який занесли до Держреєстру, — Євангеліє Апракос 1707 року (друк Києво-Печерської Лаври) зі збірки Харківського історичного музею імені Сумцова. Євангеліє є унікальним поліграфічним шедевром, примірником-оригіналом рідкісного ілюстрованого українського кириличного стародруку великого формату та одним з найвидатніших проєктів в історії українського книговидання до ХІХ ст.

 

Теги:
Новини
мистецтво
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