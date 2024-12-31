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На Вінниччині прогримів вибух у кабінеті керівника підприємства: загинули троє людей, є постраждалий

Ольга Бабишена
31 грудня, 2024 вiвторок
15:08
Суспільство Ілюстративне фото

У селищі Крижопіль Вінницької області у вівторок, 31 грудня, прогримів вибух у кабінеті керівника підприємства. Загинули троє чоловіків, ще одного потерпілого госпіталізували

Зміст

Про це інформує поліція Вінницької області. 

Вказано, що колишній працівник одного з підприємств зайшов до кабінету керівника, після чого пролунав вибух. Внаслідок цього обидва чоловіки загинули на місці події. 

"Станом на 13:30 відомо про ще одного чоловіка, який помер під час надання медичної допомоги. Ще один потерпілий отримав травми та госпіталізований", - йдеться у повідомленні. 

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти. 

  • У місті Лубни Полтавської області невідомий чоловік підірвав гранату біля вхідних дверей супермаркету. Унаслідок цього поранень зазнали троє людей. 
Теги:
Новини
Україна
Вінниччина
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