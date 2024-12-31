На Вінниччині прогримів вибух у кабінеті керівника підприємства: загинули троє людей, є постраждалий

Про це інформує поліція Вінницької області.

Вказано, що колишній працівник одного з підприємств зайшов до кабінету керівника, після чого пролунав вибух. Внаслідок цього обидва чоловіки загинули на місці події.

"Станом на 13:30 відомо про ще одного чоловіка, який помер під час надання медичної допомоги. Ще один потерпілий отримав травми та госпіталізований", - йдеться у повідомленні.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти.