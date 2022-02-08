Дніпропетровщина перейшла до "помаранчевої" зони карантину
Дніпропетровська область перейшла з "жовтої" зони карантинних обмежень до "помаранчевої"
Про це повідомляє МОЗ.
На Дніпропетровщині зафіксували перевищений коефіцієнт виявлення нових заражень на коронавірус - 20,2% за цільового показника ≤20% / <4%.
Також у "помаранчевій" зоні карантину перебувають Вінницька, Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області.
"Жовтими" залишаються Полтавська, Кіровоградська та Запорізька області.
До "червоної" зони карантинних обмежень входять Івано-Франківщина та Рівненщина.
- Нагадаємо, раніше Київ перейшов із "жовтої" до "помаранчевої" зони карантину.
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