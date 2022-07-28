Дніпрянин отримав 5 років позбавлення волі за передачу ворогу даних про рух техніки ЗСУ
Дніпрянин отримав покарання у вигляді 5 років позбавлення волі за передачу ворогу даних щодо руху колони української військової техніки
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора у телеграмі.
Житель Дніпра отримав покарання у вигляді 5 років позбавлення волі за передачу ворогу даних щодо руху колони військової техніки ЗСУ.
"Прокурори в суді довели, що чоловік фотографував рух колони військової техніки Збройних сил України на території Дніпра та надсилав фото у соціальну мережу представниці країни-агресора", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що під час обшуку правоохоронці знайшли у чоловіка корпус гранати та запал, за що йому висунули звинувачення у зберіганні боєприпасів без відповідного дозволу.
"За публічного обвинувачення Дніпропетровської обласної прокуратури жителя Дніпра визнано винним у вчиненні дій з метою зміни меж території та державного кордону України, а також у придбанні, носінні та зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу (стаття 110, ч. 1 та стаття 263 ч. 1 КК України). Суд призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі", - пише пресслужба.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим відділом Управління СБУ у Дніпропетровській області.
- На Харківщині жінка отримала 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за передачу ворогу інформацію про розташування українських військових і техніки.
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