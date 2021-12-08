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До $10 тис. щомісяця: YouTube запускає в Україні програму монетизації Shorts Fund
У грудні платформа YouTube запускає в Україні програму YouTube Shorts Fund. Вона передбачає бонусні виплати авторам, які створюють короткі відео
Про це йдеться у блозі YouTube.
Щоб отримати бонус у межах програми YouTube Shorts Fund, автори мають дотримуватися таких вимог:
- на каналі має буде принаймні одне коротке відео, що відповідає вимогам, завантажене впродовж останніх 180 днів;
- необхідно дотримуватися правил спільноти, правил щодо авторських прав і правил монетизації YouTube;
- на каналі не має бути неоригінальних відео (наприклад, нередагованих фрагментів із фільмів чи серіалів), копій контенту з інших каналів і роликів, які містять водяні знаки або логотипи сторонніх соціальних мереж;
- необхідно досягти повноліття;
- якщо автору від 13 до 18 років, один із батьків або опікун має замість нього прийняти Умови використання та створити обліковий запис AdSense і зв’язати його з каналом, щоб користувач міг отримувати виплати.
Довідка: Програма YouTube Shorts Fund - це ініціатива від Google, у межах якої платформа винагороджує авторів "креативних і оригінальних" коротких відео. Бюджет програми становить $100 млн.
- Нагадаємо, 1 грудня YouTube опублікував перелік найпопулярніших відео в Україні у 2021 році.
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