До $10 тис. щомісяця: YouTube запускає в Україні програму монетизації Shorts Fund

Про це йдеться у блозі YouTube.



Щоб отримати бонус у межах програми YouTube Shorts Fund, автори мають дотримуватися таких вимог:

на каналі має буде принаймні одне коротке відео, що відповідає вимогам, завантажене впродовж останніх 180 днів;

необхідно дотримуватися правил спільноти, правил щодо авторських прав і правил монетизації YouTube;

на каналі не має бути неоригінальних відео (наприклад, нередагованих фрагментів із фільмів чи серіалів), копій контенту з інших каналів і роликів, які містять водяні знаки або логотипи сторонніх соціальних мереж;

необхідно досягти повноліття;

якщо автору від 13 до 18 років, один із батьків або опікун має замість нього прийняти Умови використання та створити обліковий запис AdSense і зв’язати його з каналом, щоб користувач міг отримувати виплати.

Нагадаємо, 1 грудня YouTube опублікував перелік найпопулярніших відео в Україні у 2021 році.

Виплати будуть у розмірі від $100 до $10 тис.Довідка: Програма YouTube Shorts Fund - це ініціатива від Google, у межах якої платформа винагороджує авторів "креативних і оригінальних" коротких відео. Бюджет програми становить $100 млн.