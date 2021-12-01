Розслідування про Путіна, Гордон та "Холостяк": YouTube опублікував перелік найпопулярніших відео в Україні у 2021 році

Про це йдеться у блозі Google Україна.



За даними компанії, українці найчастіше дивилися інтерв'ю з відомими особистостями та розважальни контент. Першим за кількістю переглядів в Україні стало розслідування Олексія Навального про палац Путіна в Геленджику.



На другому місці за популярністю опинився випуск російського шоу "Что было дальше" за участі російських блогерів, а на третьому - інтерв'ю українського відеоблогера Івана Рудського (EeOneGuy) російському журналісту Юрію Дудю.



Десять найпопулярніших відео в Україні у 2021 році:





Крім того, компанія опублікувала десять найпопулярніших музичних відео: