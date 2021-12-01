Розслідування про Путіна, Гордон та "Холостяк": YouTube опублікував перелік найпопулярніших відео в Україні у 2021 році
Компанія Google представила перелік відео, які за 2021 рік набрали найбільше переглядів в Україні
Про це йдеться у блозі Google Україна.
За даними компанії, українці найчастіше дивилися інтерв'ю з відомими особистостями та розважальни контент. Першим за кількістю переглядів в Україні стало розслідування Олексія Навального про палац Путіна в Геленджику.
На другому місці за популярністю опинився випуск російського шоу "Что было дальше" за участі російських блогерів, а на третьому - інтерв'ю українського відеоблогера Івана Рудського (EeOneGuy) російському журналісту Юрію Дудю.
Десять найпопулярніших відео в Україні у 2021 році:
- Дворец для Путина. История самой большой взятки
- Антон Лапенко х Александр Гудков | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?
- Ивангай – где он пропадал / вДудь
- Папик - 1 серия - 2 сезон | Премьера сериала 2021
- ВЛАД А4 Стал ПРИЗРАКОМ на 24 Часа !
- Холостяк 11 – Выпуск 1 от 05.03.2021
- MORGENSHTERN. Фото члена, в луже мочи, остановка сердца, Дудь, Путин, Зеленский. В гостях у Гордона
- ЗОНА КОМФОРТА. Все серии // Сериал
- Майнкрафт ЕвгенБро - Ты не МОГ! Ма Я СМОГ! (Официальный клип 1 ЧАС) [prod. Капуста]
- ШОУ «МАСКА» | ВИПУСК 1. СЕЗОН 1
- LOBODA - Родной (Премьера клипа, 2021)
- Султан Лагучев - Горький вкус | Премьера клипа 2021
- Minelli - Rampampam | Official Video
- MORGENSHTERN - ДУЛО (Prod. Slava Marlow) [Клип, 2021]
- NK | НАСТЯ КАМЕНСКИХ - КРАСНОЕ ВИНО
- Тина Кароль - Скандал (Премьера 2021)
- Max Barskih & Zivert — Bestseller | ПРЕМЬЕРА КЛИПА
- Artik & Asti - Истеричка (Official Video)
- Супер Жорик - Чао! Чао! Премьера клипа 2021Wellboy - Гуси
- Wellboy - Гуси
- Нагадаємо, 1 грудня 2020 компанія Google представила традиційний щорічний рейтинг найпопулярніших музичних відео 2020 року на YouTube, які зібрали найбільшу кількість переглядів серед українців. З українських виконавців у рейтинг потрапив лише один відеокліп - Monatik і Віри Брежнєвої "Вечериночка".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.14
Купівля 27.14Продаж 27.39
-
EUR
Купівля 30.63Продаж 31.05
- Актуальне
- Важливе