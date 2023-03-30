До 100 тис. українських військових пройшли навчання на полігонах союзників, але цифру потрібно подвоїти, - Тимочко
Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ військовослужбовець ЗСУ Іван Тимочко зазначив, що мобілізація в Україні відбувається відповідно потреб й заявок військових частин
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Загальна мобілізація в Україні триває. Мобілізація відбувається з 24 лютого минулого року відповідно потреб й заявок, які подають військові частини, центри комплектування. Мобілізація відбувається відповідно до можливостей та потужностей наших навчальних центрів. А також з урахуванням того, скільки ми можемо додатково відправити наших мобілізованих на навчання до країн-партнерів", - зауважив Тимочко.
За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, від 80 до 100 тис. українських військовослужбовців вже пройшли навчання на полігонах країн-союзників. Але, щоб мати перевагу над ворогом, цю цифру, як мінімум потрібно подвоїти.
"З урахуванням того, що нам поступає техніка від партнерів. Це техніка абсолютно іншого покоління, і вона потребуватиме не тільки використання її в бою, а також ремонт і передання досвіду новим мобілізованим", - додав Тимочко.
- В Україні працюватимуть над удосконаленням мобілізаційних заходів, аби більше не виникало ситуацій, коли з вулиці відправляють одразу на фронт
- Верховна Рада працює над вдосконаленням законодавчих підстав для вручення повісток, можливо, повідомлення про потребу з'явитися в центрі комплектування відправлятимуть у месенджерах
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