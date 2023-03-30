Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Загальна мобілізація в Україні триває. Мобілізація відбувається з 24 лютого минулого року відповідно потреб й заявок, які подають військові частини, центри комплектування. Мобілізація відбувається відповідно до можливостей та потужностей наших навчальних центрів. А також з урахуванням того, скільки ми можемо додатково відправити наших мобілізованих на навчання до країн-партнерів", - зауважив Тимочко.

За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, від 80 до 100 тис. українських військовослужбовців вже пройшли навчання на полігонах країн-союзників. Але, щоб мати перевагу над ворогом, цю цифру, як мінімум потрібно подвоїти.

"З урахуванням того, що нам поступає техніка від партнерів. Це техніка абсолютно іншого покоління, і вона потребуватиме не тільки використання її в бою, а також ремонт і передання досвіду новим мобілізованим", - додав Тимочко.

В Україні працюватимуть над удосконаленням мобілізаційних заходів, аби більше не виникало ситуацій, коли з вулиці відправляють одразу на фронт

Верховна Рада працює над вдосконаленням законодавчих підстав для вручення повісток, можливо, повідомлення про потребу з'явитися в центрі комплектування відправлятимуть у месенджерах





