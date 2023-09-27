До 14 днів роботи та 50 спортивних режимів: Xiaomi представила фітнес-браслет Smart Band 8 Active

Про це повідомив офіційний сайт Xiaomi.

Трекер отримав суцільний силіконовий ремінець, у який вбудована капсула з 1,47-дюймовим TFT-екраном, роздільною здатністю 320х172 пікселя і піковою яскравістю до 500 ніт. Фітнес-браслет здатний утримувати заряд протягом 14 днів. Зарядка магнітна, витягувати капсулу для неї не потрібно.

Окрім наявності 50 спортивних режимів, є стандартні можливості вимірювання пульсу, рівня насичення крові киснем, стресу та якості сну.

Аксесуар захищений від води й витримує занурення на глибину до 50 метрів.

Smart Band 8 Active обійдеться у 25 євро.