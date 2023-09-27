До 14 днів роботи та 50 спортивних режимів: Xiaomi представила фітнес-браслет Smart Band 8 Active
Xiaomi представила фітнес-браслет Smart Band 8 Active, орієнтований на людей, які займаються спортом. У ньому є 50 режимів, з яких 10 – для професійних бігунів
Про це повідомив офіційний сайт Xiaomi.
Трекер отримав суцільний силіконовий ремінець, у який вбудована капсула з 1,47-дюймовим TFT-екраном, роздільною здатністю 320х172 пікселя і піковою яскравістю до 500 ніт. Фітнес-браслет здатний утримувати заряд протягом 14 днів. Зарядка магнітна, витягувати капсулу для неї не потрібно.
Окрім наявності 50 спортивних режимів, є стандартні можливості вимірювання пульсу, рівня насичення крові киснем, стресу та якості сну.
Аксесуар захищений від води й витримує занурення на глибину до 50 метрів.
Smart Band 8 Active обійдеться у 25 євро.
- У квітні НАЗК внесло Xiaomi до переліку міжнародних спонсорів війни – китайська компанія не пішла з російського ринку і досі залишається там лідером із продажу смартфонів.
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