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Головна Технології До 2025 року товари IKEA доставлятимуть лише електромобілями

До 2025 року товари IKEA доставлятимуть лише електромобілями

9 жовтня, 2022 неділя
11:59
Технології IKEA

У деяких містах компанія IKEA уже повністю перейшла на електротранспорт, а в інших працюють над створенням інфраструктури

Про це повідомляє Reuters з посиланням на генерального директора компанії Джеспера Бродіна.

Перехід на електромобілі є частиною стратегії шведського бренду щодо скорочення викидів парникових газів протягом наступних восьми років. IKEA має на меті до 2030 року скоротити більше парникових газів, ніж викидає весь ланцюжок створення продуктів.
У деяких містах компанія вже повністю перейшла на електромобілі, а в інших працюють над створенням необхідної інфраструктури.

Ingka Group, який володіє більшістю  магазинів IKEA в усьому світі, вже виробляє більше відновлюваної енергії, ніж споживає, інвестувавши близько 3 млрд євро у вітрові та сонячні проєкти з 2009 року.

До 2030 року компанія планує збільшити інвестиції до 6,5 млрд євро в межах зусиль зі збільшення використання відновлюваної енергії в ланцюжку постачання. Зараз компанії вже належать 575 вітрових турбін, 20 сонячних парків і 935 тис. сонячних панелей на дахах магазинів та складів IKEA.

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