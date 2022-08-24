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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією До 2032 року ми не побачимо РФ в чинних кордонах, - історик Зінченко
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До 2032 року ми не побачимо РФ в чинних кордонах, - історик Зінченко

24 серпня, 2022 середа
12:24
війна з Росією Олександр Зінченко

Росія почне процес розпаду після 2024-2025 років

Про це в ефірі Еспресо сказав історик Олександр Зінченко.

"Одна із функцій України та українців - підготувати світ до думки, що імперії розпадаються і це не боляче. Австро-Угорська імперія своїми внутрішніми подіями спровокувала Першу світову війну, але вона і розпалася внаслідок цієї війни та після цього наступив мир. Часом трапляється, що розпад імперій є запорукою миру. Ключове питання - як так зробити, щоб не з'являлось бажання повернути якісь землі, на які ця імперія під час можливого відродження буде претендувати", - вважає він.

На думку історика, Україна не вплине на запущені внутрішні процеси у РФ - економічні, національні, політичні.

"Ми їх допомогли запустити  - Помаранчевою Революцією і Євромайданом, але далі це пішло за абсолютно неконтрольованими для нас сценаріями. РФ почне розпадатися після 2024-2025 років і скоріше за все, до 2032 ми не побачимо її в чинних кордонах. Як зробити так, щоб через 20 років Росія не почала війну за відродження - про це ми можемо говорити з Заходом. У нас є певний і позитивний, і негативний досвід", - підсумував Зінченко. 

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Україна
Росія
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