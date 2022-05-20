До Бучі привезли першу партію модульних будинків із Польщі, - депутат Ірпінської міськради Страховський
В Бучу доправили першу партію модульних будинків з Польщі для мешканців, які втратили житло через окупантів
Про це повідомляє депутат Ірпінської міськради та забудовник Андрій Страховський.
Як зазначається, першу партію модульних будинків встановлять біля житлового комплексу Continent – на території ЗОШ №3.
"Першу партію Модульних будинків з Польщі для мешканців, які втратили житло в Бучі від окупантів, встановлять біля житлового комплексу "Continent" на території ЗОШ #3", - йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, NYT показало нові відеодокази масових убивств українців окупантами в Бучі. Відео за 5 березня - перший візуальний доказ розповідей очевидців. На ньому видно тіла загиблих біля офісу на Яблунській, 144, а біля них стояли двоє росіян. Там лежав і чоловік у блакитній кофті.
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