До Бучі привезли першу партію модульних будинків із Польщі, - депутат Ірпінської міськради Страховський

Про це повідомляє депутат Ірпінської міськради та забудовник Андрій Страховський.

Як зазначається, першу партію модульних будинків встановлять біля житлового комплексу Continent – на території ЗОШ №3.

"Першу партію Модульних будинків з Польщі для мешканців, які втратили житло в Бучі від окупантів, встановлять біля житлового комплексу "Continent" на території ЗОШ #3", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, NYT показало нові відеодокази масових убивств українців окупантами в Бучі. Відео за 5 березня - перший візуальний доказ розповідей очевидців. На ньому видно тіла загиблих біля офісу на Яблунській, 144, а біля них стояли двоє росіян. Там лежав і чоловік у блакитній кофті.

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