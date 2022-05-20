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NYT показало нові відеодокази масових убивств українців окупантами в Бучі

20 травня, 2022 п'ятниця
07:50
війна з Росією Буча геноцид труп

Видання The New York Times оприлюднили відеодокази страт щонайменше дев'ятьох українців у Бучі під час російської окупації

Про це йдеться на сайті видання.

Відео демонструє момент, коли чоловіків востаннє бачили живими. Загарбники під дулами автоматів повели їх вулицею міста. Частина полонених згорбилася та тримала за пояси тих, хто йшов попереду, а решта тримала руки за головою. Окупанти наказують їм іти. Відео зняті 4 березня з одного із сусідніх будинків є найчіткішим доказом, що за кілька хвилин до страти люди були під контролем росіян.

"Там, біля паркану, лежать заручники. Раз, два, три, точно, чотири, п’ять, шість…" - автор відео нарахував дев'ятьох людей.

Чоловіків змусили опуститися на землю, серед них був одягнений у блакитну кофту з капюшоном.

Відео закінчилося, але за словами восьми свідків, росіяни відвезли чоловіків за захоплену ними сусідню офісну будівлю, перетворену на базу. Було чути звуки пострілів, полонені не повернулися.

Відео за 5 березня - перший візуальний доказ розповідей очевидців. На ньому видно тіла загиблих біля офісу на Яблунській, 144, а біля них стояли двоє росіян. Там лежав і чоловік у блакитній кофті.

  • 3 квітня голова МЗС України Дмитро Кулеба закликав місію Міжнародного кримінального суду приїхати до Бучі для збору доказів вчинення росіянами воєнних злочинів і злочинів проти людяності. 
  • Тієї ж думки дотримується Британія. Британський посол заявила, що згвалтування стало зброєю російської армії, яку застосували свідомо.
  • Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш виступив за проведення незалежного розслідування масових убивств цивільних осіб у Бучі та притягнення винуватців до відповідальності.
  • У квітні New York Times показало супутникові фото, на яких мертві тіла на вулицях Бучі лежать тижнями, задовго до звільнення міста ЗСУ.
  • Згодом головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало список імен військовослужбовців 64-ї ОМСБр, які скоїли воєнні злочини проти народу України в Бучі.
  • 2 травня правоохоронці оголосили першу підозру в знущанні з цивільних у Бучі Київської області - її отримав керівник підрозділу Росгвардії Сергій Колоцей. Станом на 2 травня у Київській області виявили 1202 тіла цивільних громадян, яких вбили російські військові. Згодом прокурори Київської області заочно повідомили про підозру 10 військовослужбовцям 64 окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ збройних сил РФ у складі 35 загальновійськової армії у жорстокому поводженні з цивільним населенням й інших порушеннях законів та звичаїв війни.

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