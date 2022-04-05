"Коли на вихідних з’явилися зображення тіл загиблих мирних жителів, які лежали на вулицях Бучі — хтось зі зв’язаними руками, хтось із вогнепальними пораненнями в голову — Міноборони Росії заперечило свою відповідальність. У дописі в Telegram у неділю міністерство припустило, що тіла нещодавно виклали на вулиці після того, як близько 30 березня "всі російські підрозділи повністю вийшли з Бучі", - пише газета.

Росія тоді заявила, що ці зображення є "черговим обманом", і закликала скликати екстрене засідання Ради Безпеки ООН з приводу того, що вона назвала "провокаціями українських радикалів" у Бучі.

Але огляд відео та супутникових знімків, опублікованих New York Times, показує, що багато мирних жителів було вбито понад три тижні тому, коли російські військові контролювали місто.