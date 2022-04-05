Росія збрехала. New York Times показала супутникові фото, на яких мертві тіла на вулицях Бучі лежать тижнями, задовго до звільнення міста ЗСУ
Аналіз супутникових знімків спростовує твердження Росії про те, що вбивство мирних жителів у Бучі сталося після того, як окупанти покинули місто
Про це повідомляє New York Times.
"Коли на вихідних з’явилися зображення тіл загиблих мирних жителів, які лежали на вулицях Бучі — хтось зі зв’язаними руками, хтось із вогнепальними пораненнями в голову — Міноборони Росії заперечило свою відповідальність. У дописі в Telegram у неділю міністерство припустило, що тіла нещодавно виклали на вулиці після того, як близько 30 березня "всі російські підрозділи повністю вийшли з Бучі", - пише газета.
Росія тоді заявила, що ці зображення є "черговим обманом", і закликала скликати екстрене засідання Ради Безпеки ООН з приводу того, що вона назвала "провокаціями українських радикалів" у Бучі.
Але огляд відео та супутникових знімків, опублікованих New York Times, показує, що багато мирних жителів було вбито понад три тижні тому, коли російські військові контролювали місто.
На одному відео, знятому депутатом місцевої ради 2 квітня, видно, як на вулиці Яблонській у Бучі розкидані тіла. Супутникові знімки, надані New York Times компанією Maxar Technologies, свідчать, що щонайменше 11 з них перебували на вулиці з 11 березня, коли Росія за власним рахунком окупувала місто.
Щоб підтвердити, коли з’явилися тіла і коли, ймовірно, були вбиті мирні жителі, команда візуальних розслідувань New York Times провела аналіз супутникових знімків до і після. На знімках зображені темні об’єкти, схожі за розміром з людським тілом, які з’явилися на вулиці Яблонській у період з 9 по 11 березня. Об’єкти з’являються в тих місцях, в яких були знайдені тіла після того, як українські війська повернули Бучу, як свідчать кадри від 2 квітня. Подальший аналіз показує, що об’єкти залишалися в такому положенні понад три тижні.
Далі газета аналізує інші знімки з різних локацій Бучі, і доходить висновку, що аргументи Росії безпідставні.
New York Times називає імена експертів, що аналізували супутникові фото Бучі. Це люди, які мають довіру серед фахових кіл.
Зокрема, Мелахі Браун — старший продюсер команди візуальних розслідувань, володар чотирьох премій "Еммі", Пулітцерівської премії за репортаж про вину Росії у бомбардуваннях лікарень у Сирії. Девід Ботті — старший продюсер команди візуальних розслідувань, яка поєднує традиційні звіти з цифровою криміналістичною експертизою та відкритими методами. Раніше він працював на BBC у Вашингтоні та Лондоні, а також як вільний журналіст на Близькому Сході. Хейлі Вілліс - журналіст команди візуальних розслідувань, у 2020 році отримала премію Джорджа Полка за міжнародні репортажі та премію "Еммі" за документальний фільм "Облога Куліакана".
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