На одному відео, знятому депутатом місцевої ради 2 квітня, видно, як на вулиці Яблонській у Бучі розкидані тіла. Супутникові знімки, надані New York Times компанією Maxar Technologies, свідчать, що щонайменше 11 з них перебували на вулиці з 11 березня, коли Росія за власним рахунком окупувала місто.



Щоб підтвердити, коли з’явилися тіла і коли, ймовірно, були вбиті мирні жителі, команда візуальних розслідувань New York Times провела аналіз супутникових знімків до і після. На знімках зображені темні об’єкти, схожі за розміром з людським тілом, які з’явилися на вулиці Яблонській у період з 9 по 11 березня. Об’єкти з’являються в тих місцях, в яких були знайдені тіла після того, як українські війська повернули Бучу, як свідчать кадри від 2 квітня. Подальший аналіз показує, що об’єкти залишалися в такому положенні понад три тижні.



Далі газета аналізує інші знімки з різних локацій Бучі, і доходить висновку, що аргументи Росії безпідставні.



New York Times називає імена експертів, що аналізували супутникові фото Бучі. Це люди, які мають довіру серед фахових кіл.

Зокрема, Мелахі Браун — старший продюсер команди візуальних розслідувань, володар чотирьох премій "Еммі", Пулітцерівської премії за репортаж про вину Росії у бомбардуваннях лікарень у Сирії. Девід Ботті — старший продюсер команди візуальних розслідувань, яка поєднує традиційні звіти з цифровою криміналістичною експертизою та відкритими методами. Раніше він працював на BBC у Вашингтоні та Лондоні, а також як вільний журналіст на Близькому Сході. Хейлі Вілліс - журналіст команди візуальних розслідувань, у 2020 році отримала премію Джорджа Полка за міжнародні репортажі та премію "Еммі" за документальний фільм "Облога Куліакана".

Нагадаємо, Німеччина висилає 40 дипломатів через різанину в Бучі.

Адвокат Ігор Чудовський розповів про процедуру документування воєнних злочинів РФ.

Британія скликає засідання Радбезу ООН через військові злочини Росії у Бучі

