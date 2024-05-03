"Україна вербує білоруських дітей для здійснення терактів": у Центрі стратегічних комунікацій спростували брехливе відео
Російські канали поширюють пропагандистське, брехливе відео, і якому йдеться про нібито вербування білоруських дітей для здійснення терактів
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
У проросійських групах поширюють відео з розповіддю білоруських підлітків, які розповідають, як Україна вербувала їх для вчинення терористичних актів на території Білорусі.
"Підлітки, які стали героями пропагандистського відеоматеріалу, зазнають психологічного тиску зі сторони як "слідства", підконтрольного білоруській диктатурі, так і пропагандистів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що один із них розплакався перед камерами. Також на його обличчі ледве помітні сліди, які можуть свідчити про катування спецслужбами Білорусі.
"Ймовірно, свідчення затриманих підлітків - вибиті, а тому їм не можна вірити", - додали у Центрі стратегічних комунікацій.
- 29 квітня стало відомо, що росіяни перекрутили заяву президента України Володимира Зеленського й поширюють фейк про те, що Київ нібито готується почати переговори з РФ у червні.
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