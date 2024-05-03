"Україна вербує білоруських дітей для здійснення терактів": у Центрі стратегічних комунікацій спростували брехливе відео

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

У проросійських групах поширюють відео з розповіддю білоруських підлітків, які розповідають, як Україна вербувала їх для вчинення терористичних актів на території Білорусі.

"Підлітки, які стали героями пропагандистського відеоматеріалу, зазнають психологічного тиску зі сторони як "слідства", підконтрольного білоруській диктатурі, так і пропагандистів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що один із них розплакався перед камерами. Також на його обличчі ледве помітні сліди, які можуть свідчити про катування спецслужбами Білорусі.

"Ймовірно, свідчення затриманих підлітків - вибиті, а тому їм не можна вірити", - додали у Центрі стратегічних комунікацій.