Проєкт на $3 млрд: США і Японія розробляють ракету, здатну збивати гіперзвукову зброю

Про це повідомляє Kyodo з посиланням на офіційного представника міністерства оборони США.

За словами представника Агентства протиракетної оборони США, із загальної суми Японія виділить $1 млрд на проєкт Glide Phase Interceptor. Обидві країни прагнуть завершити розробку ракети до 2030 року.

Про спільну розробку домовилися президент США Джо Байден і прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда в серпні минулого року напередодні тристороннього саміту з південнокорейським колегою в Кемп-Девіді поблизу Вашингтона.

Проєкт з’явився в той час, коли Китай, Північна Корея та Росія агресивно розвивали гіперзвукові можливості.

Гіперзвукові ракети та плануючі апарати літають зі швидкістю понад 5 махів, що в п’ять разів перевищує швидкість звуку. Вони також маневрені та можуть змінювати курс під час польоту, що ускладнює їх збивання або відстеження радаром.

Це вже другий випадок, коли Японія та Сполучені Штати вирішили спільно розробити ракету-перехоплювач після Standard Missile-3 Block 2A.

Новий проєкт спрямований на збивання наступних гіперзвукових ракет під час їх найбільш вразливої ​​фази ковзання перед повторним входом в атмосферу з космосу, порівняно зі звичайною системою захисту, яка розроблена для перехоплення ракет незадовго до досягнення цілей.