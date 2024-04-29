Втрата Очеретиного - це те, чого не повинно було відбутися найближчим часом, - "Інформаційний спротив"
Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив", вважає, що в Очеретиному українські захисники могли б тримати оборону не один місяць поспіль, але відбувся ланцюжок подій, який буде потребувати досить серйозного розслідування
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Після того, як російські окупанти змогли зайти та закріпитися на позиціях в Очеретиному, вони почали розвивати рух по напрямках, аби вирівняти фланги на північ та на південь від цього селища. І це було обов'язковим, оскільки їхнє просування до Очеретиного мало відповідну загрозу прориву з південного флангу, тому вони їх і рівняли. Селище Бердичі було основною локацією, яку тримали Сили оборони України донедавна, і становило загрозу у напрямку на Очеретине. Аналогічна ситуація з населеними пунктами Новобахмутівка та Соловйове. Тобто росіяни зараз реалізують саме цей сценарій щодо просування по трасі 0511 у напрямку Покровська", - прокоментував військово-політичний оглядач.
За його словами, говорити про те, що це обвал фронту, поки що зарано, але загальна ситуація максимально неприйнятна.
"Бо враховуючи те, що собою представляв населений пункт Очеретине, то він міг би тримати оборону не один місяць поспіль. Але відбувся ланцюжок подій, який буде потребувати досить серйозного розслідування. Маємо надію, що це розслідування буде проведено з урахуванням, що у Генштабі ЗСУ цією ситуацією не задоволені, бо за останніми заявами головнокомандувача Сирського можна було зробити висновки. Однак втрата Очеретиного – це те, чого не повинно було відбутися так швидко, та й взагалі найближчим часом", - підкреслив Олександр Коваленко.
- 27 квітня речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин підтвердив утрату контролю над "частиною" селища Очеретине Покровського району Донецької області.
- 28 квітня головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський описав становище на різних ділянках фронту, зокрема там, де воно загострилося протягом тижня.
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