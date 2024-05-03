"Це просто рішення-алібі МОК": Стаховський про допуск росіян до Олімпіади під нейтральним прапором

Про це він заявив в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Звісно, нейтральна історія трошки пригнічує їх, але в цілому нічого не змінює. Допуск російських спортсменів до Олімпіади - це можливість легалізації війни, можливість легалізації режиму Путіна", - заявив Стаховський.

За його словами, нейтральний статус для олімпійського комітету це дуже комфортна зона, тому що перевірку критеріїв, які вони прописали під цей статус та "поклали на плечі України фактично".

"Це просто рішення-алібі олімпійського комітету. І це дуже прикро, тому що структура, яка повинна виступати за рівність, виступає за те, щоб країна, яка знищила понад 400 спортивних об'єктів на території України, вбила понад 500 спортсменів, спокійно їхала на Олімпіаду", - вважає тенісист.

Крім цього, за словами Стаховського, Україну "чують" спортсмени з інших країн. Їхня підтримка дозволяє трансформувати її в політичну підтримку.

"Якби ми змогли якимось чином на нашу сторону перевести Олімпійські комітети інших держави, об'єднатись з ними та запропонувати їм бойкот Олімпіади, таким чином Олімпійський комітет не поставив би на важелі допустити росіян чи отримати бойкот від європейських держав, тому що економічно це мало б руйнівний ефект на всю систему Олімпійського комітету", - додав Стаховський.